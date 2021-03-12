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31 марта, 20:29
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В этом году Калмыкия празднует 100 лет со Дня рождения Пюрвя Эрдниева

В этом году Калмыкия празднует 100 лет со Дня рождения Пюрвя Эрдниева

В этом году республика отметит 100-летие выдающегося ученого, доктора педагогических наук, профессора и члена Российской академии образования, Героя Калмыкии, участника Великой Отечественной войны Пюрвя Эрдниева. Запланированы десятки мероприятий. Уже создан организационный комитет. На первом его заседании представители министерств образования и науки, культуры и туризма, Калмыцкого государственного университета, а также Администрации Элисты озвучили план работы.

В этот же день план был дополнен с учетом пожеланий и предложений участников. Как было озвучено, часть мероприятий уже проводится.

К 100-летию известного математика в Элисте появился портрет Эрдниева в жанре граффити на фасаде здания  школы № 23. Она будет носить имя академика. Уже проведены несколько этапов межрегиональной олимпиады по укрупнению дидактических единиц среди школьников, это система – детище профессора. По словам члена оргкомитета Баатра Эрдниева, профессора КалмГУ, продолжающего дело отца, в Москве состоится презентация книги о жизни Пюрвя Мучкаевича.

 

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