Правительство России продлило заморозку цен на сахар и подсолнечное масло

Пределы были утверждены в декабре прошлого года Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В Калмыкии этот вопрос на контроле антимонопольной службы. Как показал сегодняшний рейд, нарушений нет.

Лариса Ивановна выбирает сахар и масло. Вместе с молоком и хлебом они входят в перечень основного набора продуктов питания. На их покупку пенсионерка тратит большую часть своих доходов. Говорит, скачок цен в конце года неприятно удивил.

Тогда подорожание продуктов повседневного спроса - яиц, муки, масла и сахара - заметно сказалось и на семейном бюджете Санала Буентаева.

Такая картина наблюдалась в конце года во всех регионах. И тогда же Президент поручил навести порядок на рынке продовольствия. Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашение с отраслевыми ассоциациями, производителями продуктов питания, поставщиками, торговыми сетями. Документ направлен на стабилизацию цен на социально значимые виды продовольственных товаров. Срок его действия истекает 1 апреля.

Как сообщили в Управлении антимонопольной службы, действие подписанного соглашения продлевается. Соблюдение его требований проверяют специалисты ведомства. Стоимость одного килограмма сахара не должна превышать 46 рублей для розничных покупателей и 36 – для оптовиков. Как минимум, до 1 июня.

Подсолнечное масло также не подорожало. До 1 октября его стоимость не должна превышать 110 рублей. Во всех магазинах сетевой торговли, где побывала с проверкой мониторинговая группа, отмечается стабилизация цен на обозначенные в соглашении продукты питания.

Сотрудники управления продолжают ежедневный мониторинг цен на сахар и подсолнечное масло. В случае обращения по поводу их подорожания, будут приняты меры антимонопольного реагирования.