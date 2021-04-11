В Элисте обсудили проблемы адаптации иностранных студентов в условиях пандемии коронавируса

Сегодня в стенах Калмыцкого государственного университета состоялась научно-практическая конференция на тему «Актуальные аспекты адаптации иностранных студентов в условиях пандемии COVID-19».

Руководители ВУЗов совместно с коллегами рассмотрели лучшие практики по привлечению абитуриентов из других стран в Российские университеты. Обсуждались вопросы как ресурсного обеспечения процесса их адаптации, так и другие формы поддержки, например, трудоустройство выпускников. Один из модераторов конференции – проректор по международной деятельности Российского университета дружбы народов Лариса Ефремова дала оценку работы КалмГУ в этом направлении.