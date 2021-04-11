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30 апреля, 16:25
НовостиОбразование

Сегодня в поселке Цаган Аман открылся детский сад «Байр»

Сегодня в поселке Цаган Аман открылся детский сад «Байр»

 Новое здание было построено за 2 года, затрачено было более 32 миллионов рублей. Объект сдан еще в конце 2020 года в рамках Национального проекта «Демография», но не мог принимать детей из-за действующих в республике ограничительных мер.

Дошкольное учреждение рассчитано на 2 группы по 20 малышей. Во дворе сада предусмотрено современное безопасное игровое оборудование, во всем здании установлена пожарная сигнализация.

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