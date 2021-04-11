Сегодня в поселке Цаган Аман открылся детский сад «Байр»

Новое здание было построено за 2 года, затрачено было более 32 миллионов рублей. Объект сдан еще в конце 2020 года в рамках Национального проекта «Демография», но не мог принимать детей из-за действующих в республике ограничительных мер.

Дошкольное учреждение рассчитано на 2 группы по 20 малышей. Во дворе сада предусмотрено современное безопасное игровое оборудование, во всем здании установлена пожарная сигнализация.