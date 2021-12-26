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18 января, 13:30
НовостиСемьяКультура

Благотворительная акция «Ёлка желаний» продолжается

Благотворительная акция «Ёлка желаний» продолжается

В этом году проект, исполняющий заветные желания детей, познакомил нас с замечательной и доброй девочкой Иляной.

Она очень любит музыку и уже 3 месяца занимается в Детской музыкальной школе № 1. Ее заветная мечта - синтезатор.

Министерство культуры и туризма Калмыкии исполнило пожелание девочки. Иляна получила музыкальный инструмент из рук профильного министра Саглары Тюрбеевой. А сотрудники Национального музея Калмыкии провели для юной исполнительницы и ее мамы экскурсию в выставочном зале «Степь, как жизненное пространство».

Напомним, что акция «Ёлка желаний» будет исполнять мечты до конца зимы. У многодетных семей или семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, еще есть возможность получить заветный подарок. Главное — верить в чудеса.

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