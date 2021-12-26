В Элисте обнаружена фальшивая пятитысячная купюра

По данному факту возбуждено уголовное дело. Так, при поступлении денежных средств подделку номиналом в 5 тысяч рублей обнаружил работник банковского отделения, который и сообщил о фальшивке в дежурную часть полиции.

Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования МВД денежный билет был изготовлен не производством «Госзнак». Напомним, что в прошлом году в Калмыкии выявлено 16 поддельных купюр.