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20 января, 10:53
НовостиКриминал

В Элисте обнаружена фальшивая пятитысячная купюра

В Элисте обнаружена фальшивая пятитысячная купюра

В Элисте обнаружена фальшивая пятитысячная купюра

По данному факту возбуждено уголовное дело. Так, при поступлении денежных средств подделку номиналом в 5 тысяч рублей обнаружил работник банковского отделения, который и сообщил о фальшивке в дежурную часть полиции.

Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования МВД денежный билет был изготовлен не производством «Госзнак». Напомним, что в прошлом году в Калмыкии выявлено 16 поддельных купюр.

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