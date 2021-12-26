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20 января, 10:24
НовостиСоциальная политикаОбщество

Государство поможет получить новую профессию

Государство поможет получить новую профессию

В этом году пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография» смогут граждане в возрасте до 35 лет.

Также Правительство России расширило список тех, кто сможет обучаться в рамках федерального проекта «Содействие занятости». В их число вошли граждане в возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста. Сообщает пресс-служба профильного министерства.

Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление о прохождении обучения через личный кабинет Единой цифровой платформы «Работа в России». Затем выбрать из списка регион, программу и образовательную организацию.

Обучение проводится как в очной, так и в дистанционной форме. По окончании обучения выпускники получают документы о квалификации, что позволяет им трудоустроиться в соответствии с полученным образованием.

«Главная цель федеральной программы – помощь гражданам в развитии имеющихся знаний, компетенций и навыков, чтобы по итогам прохождения обучения каждый из них смог найти подходящую работу», - отметила министр Марина Ользятиева.

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