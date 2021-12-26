Студдесант высадился в спецподразделении «Гром»

Оно входит в структуру регионального МВД. Для ребят подготовили выставку оружия и снаряжения. Молодёжь узнала, как проходят будни бойцов и какими качествами должен обладать настоящий спецназовец. В ежегодной всероссийской акции участие приняла и наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Для сотрудников спецподразделения «Гром» эта акция проводится не в первый раз. Мужчины в камуфляжной одежде решили, что лучше всего для мальчишек и девчонок преподнести «урок мужества» - наглядно. Специально для этого они подготовили целый комплекс мероприятий.

Этих бойцов называют ударной силой полиции. Отряд специального назначения «Гром» задерживает вооруженных преступников во время изъятия психотропных веществ. Противник опасный, поэтому спецназовцы скрывают свои лица под масками. К кандидатам на службу требования высокие. Но даже строгий отбор не пугает студента первого курса КалмГУ Адьяна Ванькаева. Молодой человек намерен связать свою жизнь с силовыми структурами.

Такую оружейную коллекцию студдесант видит впервые, хотя по компьютерным играм один из образцов им хорошо известен. Российский пистолет-пулемёт «Витязь», созданный на базе автомата Калашникова.

17-летний Юрий Бокиев также мечтает связать свою жизнь с силовыми структурами. Но хочет трудиться не в полиции, а в МЧС. Сейчас молодой человек учится в КалмГУ по специальности «Пожарная безопасность».

Как отмечают организаторы, такие экскурсии способствуют профилактике правонарушений среди подрастающего поколения. По данным сотрудников ПДН, только в Элисте на учете состоит более 50 подростков.

С работой сотрудников органов внутренних дел студенты знакомятся уже на протяжении 9 лет. В рамках акции запланированы также посещения различных подразделений полиции, встречи с представителями служб и «круглые столы».

Такие «уроки мужества», учат подрастающее поколение не только терпимости, стойкости и храбрости, но и главному - уметь защищать и любить Родину.