В Элисте наградили победителей Республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

Так, в возрастной категории от 7 до 9 лет победителем стал Александр Ефремов. 2 место - у Марьям Ибрагимовой, а бронзовым призером стала Светлана Коньшина. А в возрастной категории от 10 до 15 лет лучшей стала Дарья Мельникова, на втором месте расположилась Алтана Сепитинова и третье место досталось Анне Сактуевой. Победителям вручены дипломы и ценные подарки от Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии.