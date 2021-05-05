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2 июня, 10:20
НовостиСоциальная политика

В Элисте наградили победителей Республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

В Элисте наградили победителей Республиканского конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей»

Так, в возрастной категории от 7 до 9 лет победителем стал Александр Ефремов. 2 место - у Марьям Ибрагимовой, а бронзовым призером стала Светлана Коньшина. А в возрастной категории от 10 до 15 лет лучшей стала Дарья Мельникова, на втором месте расположилась Алтана Сепитинова и третье место досталось Анне Сактуевой. Победителям вручены дипломы и ценные подарки от Министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии.

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