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2 июня, 10:46
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Остаются считанные дни для того, чтобы подать заявку на конкурс грантов на реализацию творческих проектов

Остаются считанные дни для того, чтобы подать заявку на конкурс грантов на реализацию творческих проектов

Предоставляться они будут из бюджета в рамках региональной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». 150 тысяч получат участники с идеями, направленными на развитие народных художественных промыслов и ремесел, а также изобразительного искусства. 250 - на реализацию музыкальных и театральных проектов и 350 тысяч - на организацию масштабных фестивалей. Заявки принимаются до 4 июня.

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