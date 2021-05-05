Остаются считанные дни для того, чтобы подать заявку на конкурс грантов на реализацию творческих проектов

Предоставляться они будут из бюджета в рамках региональной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура». 150 тысяч получат участники с идеями, направленными на развитие народных художественных промыслов и ремесел, а также изобразительного искусства. 250 - на реализацию музыкальных и театральных проектов и 350 тысяч - на организацию масштабных фестивалей. Заявки принимаются до 4 июня.