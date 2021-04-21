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20 мая, 15:19
НовостиКриминал

В Элисте начаты судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего директора «Управления Калммелиоводхоз»

В Элисте начаты судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего директора «Управления Калммелиоводхоз»

Напомним, чиновник также занимал пост первого заместителя председателя Правительства Калмыкии. Ему и еще троим жителям Москвы инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а также злоупотребление должностными полномочиями.

Речь идет о хищении трехсот миллионов рублей, выделенных на прокладку Левокумского водопровода и очистных сооружений. Обвиняемые, по данным следствия, завышали стоимость фактически установленного на объекте оборудования. От  7 до 11 лет лишения свободы и взыскания похищенных средств требует Прокурор республики для подсудимых.

 

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