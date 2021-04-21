Три региона пострадали от пыльной бури

Астраханская область, Дагестан и Калмыкия сегодня борются с последствиями стихии. И, если в соседних субъектах ветер срывал крыши домов и обрушил металлические конструкции, то степная республика почти не пострадала.

Метеорологи называют причиной разбушевавшейся стихии столкновение холодного северо-западного фронта с уже прогревшимся на юге страны воздухом. А что говорят ученые Калмыкии? Об этом в нашем сюжете.

Надвигающаяся пыльная волна потрясла очевидцев. Такое видели только в фильмах. Буря началась после 16.00 и почти два часа бушевала над городом. Ничто не предвещало резкого изменения погоды, говорят люди. Солнце, легкий ветерок – ураган налетел за секунды.

Зрелище напугало и автора другого видео. Судя по комментариям, стихия застала семью врасплох.

А свет в Лаганском районе отключили с семнадцати часов и до девяти вечера, чтобы избежать последствий обрыва линии электропередачи, сообщил нам по телефону заместитель главы администрации РМО Юрий Когаев.

В плену урагана оказались и проезжающие мимо машины, и пасущийся в степи скот. Но, по сравнению с соседними регионами, где пыльная буря вызвала немало проблем, в Калмыкии обошлось без ЧП. Например, в Астраханской области, которая оказалась первой на пути разбушевавшейся стихии, пострадали два человека. Сейчас о непогоде в Лагани напоминает лишь толстый слой пыли на крышах и стенах домов, автомобилей, беспорядок на улицах и во дворах. По мнению, кандидата геолого-минералогических наук Мергена Сангаджиева, к непогоде привело ускорившееся опустынивание земель. В Черноземельском районе высота барханов достигает 30 метров. В степи они создаются за счет скорости ветра. А еще к деградации почвы приводит бесконтрольный выпас скота. Степи выбиты огромным количеством КРС и овец. Нормы предельной нагрузки практически нигде не соблюдаются. Кстати, лет 15 назад Мерген Сангаджиев сам оказался заложником бури. Говорит, что в таких случаях надо зарыться в песок и переждать стихию.