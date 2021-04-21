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20 мая, 16:02
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Принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

Принят закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми

Речь идет о поправках, предусматривающих установление ежемесячного пособия беременным, вставшим на учет на ранних сроках. В среднем эта выплата составит 6 350 рублей в месяц.

Другая поправка предполагает ежемесячные выплаты с 1 июля малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. А с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет составит сто процентов от заработка.

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