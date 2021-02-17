В Элисте началось массовое тестирование сотрудников образовательных учреждений на коронавирус

Всего методом ПЦР проверят 1370 человек, задействованных в образовательном процессе.

Сегодня эту процедуру прошли преподаватели 23 столичной школы. По словам директора Полины Сангаджиевой, к этому дню в их учреждении ковид 19 уже перенесли 9 учителей и около 20 учащихся. Но есть и те, кто решил защитить себя, получив первую вакцину от коронавируса. Это 18 преподавателей.