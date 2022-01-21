В Элисте началась вакцинация подростков от COVID-19

Она стартовала на прошлой неделе. Всего в регион поступило около 250 доз. За это время успели привиться около 10 несовершеннолетних от 12 до 17 лет. Вместе с тем, с сегодняшнего дня возобновился очный учебный процесс для учащихся начальных классов, что свидетельствует о стабилизации эпидобстановки в регионе. Подробнее в материале Татьяны Шолоховой

15-летняя Баина Кичикова - студентка Калмыцкого медицинского колледжа. В эти дни девушка проходит практику в Детской поликлинике.

Ежедневно ей приходится контактировать с большим количеством людей. Потому приняла решение – одной из первых получить прививку от коронавируса. Первая партия вакцины «Спутник М» уже поступила в медучреждения региона.

Перед прививкой – обязательный осмотр врача-педиатра. Он дает общую оценку состояния ребенка и определяет, есть ли противопоказания к введению вакцины. Среди них - хронические заболевания, аллергические реакции. Самое серьёзное - бронхиальная астма.

Вакцинация от коронавируса среди подростков республике проводится препаратом «Спутник М». Это «младший брат» «Спутника V», его дозировка меньше в пять раз. «Детская» вакцина двухфазная, дозы вводятся с интервалом в 21 день, как и в случае со «взрослой» вакциной.

Вакцинация проходит в новой детской поликлинике по улице Ленина, в кабинете 208, записаться можно через портал «Калмдоктор», позвонив в регистратуру или просто прийти по живой очереди.

Сейчас в Элисте и в Целинном районе отмечается значительный спад заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди детей. Зарегистрировано всего около 300 случаев коронавирусной инфекции. Госпитализированных с пневмонией всего четверо. Во многом, этому способствовали введенные главным санитарным врачом республики ограничительные меры. Около трех недель все школьники региона находились на дистанционном обучении. Пока за парты вновь сели только ученики начальных классов.

В школах, на входе организован утренний фильтр детей, соблюдаются все меры санитарной безопасности. Вопрос о переходе на очный формат обучения для среднего и старшего звена будет решаться на этой неделе.