На заседании Совета Федерации, посвящённом Национальному проекту «Экология», где министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов затронул и тему социально-экономического развития Калмыкии, Валентина Матвиенко предложила реализовать все озвученные министром программы и сделать республику «экологически образцово-показательной».

Наш корреспондент Элла Хаптаханова выслушала мнения представителей местных органов власти и учёных, занимающихся этими проблемами.

С прошлого года в регионе ведётся совместная работа с федеральным агентством водных ресурсов по изучению возможности искусственного пополнения запасов подземных вод. Впереди проведение геохимических исследований почвы в районе сбора паводка. Реализация же проекта уже на месте возможна только с помощью Минприроды России. Параллельно ведутся работы по разведке углеводородов. Также активно готовится документация для ликвидации несанкционированных мусорных полигонов в Элисте, Лагани и Городовиковске и незаконного нефтехранилища. Предложение же главы Совета Федераций о создании в степной Калмыкии образцовой экологической ситуации встретили категорическим приветствием в региональном природоохранном ведомстве.

«В этом деле важна любая помощь, тем более, на таком высоком уровне», подчеркнул министр.

При этом в региональном институте комплексных исследований аридных территорий предложение назвали хорошим и интересным при условии соответствующего финансирования.

Развитие этих направлений правительство Калмыкии реализует совместно с куратором региона - Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.