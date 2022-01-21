Рабочая неделя началась с солнечной погоды

Теплые погожие дни благоприятствуют не только растениеводам и животноводам республики, они сказались и на общем настроении элистинцев. Можно ли уже обновлять весенний гардероб, и как долго нас будет радовать плюсовая температура? Об этом в нашем следующем сюжете.

Зима в этом году не такая суровая, и это благоприятствует животноводам. Отсутствие большого слоя снега и сильного промерзания почвы позволило выпасать скот на естественных пастбищах. Животные получили богатый витаминами корм, необходимый для их правильного роста и развития. К приёму молодняка животноводы республики приступят по завершению зимовки, уже в начале марта. В расплодную кампанию в этом году вошло более двухсот тысяч коров и нетелей свыше 1 миллиона трёхсот тысяч овцематок.

Рады потеплению и жители степной столицы. Погода, будто невзначай, напоминает о том, что буквально через две недели наступит календарная весна. И, по словам элистинцев, это не может не радовать, ведь пробуждается природа, а вместе с ней и на сердце становится теплее.

Возможно, если бы не было зимы, весна не казалась бы нам такой долгожданной и прекрасной. И такая погода – своеобразный переход от одного сезона к другому –будет в Калмыкии ещё не один день.

Лишь в конце недели местами в Калмыкии ожидаются дожди, возможно усиление ветра до 15 м/с.Это значит, что сейчас самое время скинуть тяжёлые шубы и теплые куртки, хотя бы, на эти несколько дней.