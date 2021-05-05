  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 мая, 14:54
НовостиСтроительство

В Элисте началась реконструкция центральных улиц

В Элисте началась реконструкция центральных улиц

В этом году запланирован ремонт двух из них – Ленина, от переулка Демьяновского до улицы 28-й Армии, Клыкова и проспекта Анацкого. Кроме того, будет начато строительство автодорог по улицам Рельефная, Северная, Шахматная и Витражная.

Таким образом, всего в этом году в столице появится более 7 км нового дорожного полотна. На сегодняшний день по пяти из семи запланированных объектов контракты заключены.

Тендеры на строительство по улицам Шахматная и Витражная только объявлены. Подрядчик уже приступил к ремонту проезжей части улицы Клыкова. Запланирован не только ремонт дороги, но и благоустройство тротуаров с двух сторон улицы. В частности, в рамках обновления дорожной инфраструктуры по двум главным магистралям города будут заменены автобусные остановки и светофоры.

Для безопасности жителей и гостей Элисты в районе центрального хурула расширят парковку и устроят дополнительные пешеходные переходы. Расширение парковки и сооружение пешеходных переходов планируют и в районе школы №2 по улице Ленина.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия