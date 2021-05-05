В Элисте началась реконструкция центральных улиц

В этом году запланирован ремонт двух из них – Ленина, от переулка Демьяновского до улицы 28-й Армии, Клыкова и проспекта Анацкого. Кроме того, будет начато строительство автодорог по улицам Рельефная, Северная, Шахматная и Витражная.



Таким образом, всего в этом году в столице появится более 7 км нового дорожного полотна. На сегодняшний день по пяти из семи запланированных объектов контракты заключены.



Тендеры на строительство по улицам Шахматная и Витражная только объявлены. Подрядчик уже приступил к ремонту проезжей части улицы Клыкова. Запланирован не только ремонт дороги, но и благоустройство тротуаров с двух сторон улицы. В частности, в рамках обновления дорожной инфраструктуры по двум главным магистралям города будут заменены автобусные остановки и светофоры.



Для безопасности жителей и гостей Элисты в районе центрального хурула расширят парковку и устроят дополнительные пешеходные переходы. Расширение парковки и сооружение пешеходных переходов планируют и в районе школы №2 по улице Ленина.