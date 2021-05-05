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30 мая, 15:23
Новости

Медики Калмыкии и Узбекистана договорились об обмене опытом

Медики Калмыкии и Узбекистана договорились об обмене опытом

Между Ресбольницей им. Жемчуева и специализированным научно-практическим медцентром кардиологии Узбекистана подписан меморандум о научно-практическом сотрудничестве.

Встреча состоялась в рамках IV Конференции руководителей и специалистов медорганизаций «Управление здравоохранением-2022» в Сочи. В ней приняли участие руководители ведущих клиник многих стран, известные ученые, эксперты и экономисты международного уровня.

«Цель меморандума – внедрение передового опыта по лечению сердечно-сосудистых заболеваний и повышение управленческого потенциала медработников. Он станет новым витком в научно-практической деятельности и обмене опытом специалистов в области здравоохранения между Россией и Узбекистаном», - отметил главный врач Ресбольницы Александр Калаев.

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