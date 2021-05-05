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30 мая, 14:28
НовостиПроисшествия

На трассе в Малодербетовском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей

На трассе в Малодербетовском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии, 30 мая в 13:05 в 11 км от села Малые Дербеты произошло столкновение грузового автомобиля МАН, микроавтобуса «Мерседес Спринтер» (не рейсовый), Лады Приоры и кроссовера Mitsubishi.

В результате ДТП пострадали семь человек, в том числе двое детей.

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