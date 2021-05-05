В Элисте началась реконструкция центральных улиц

В этом году запланирован ремонтдвух из них – Ленина, от переулка Демьяновского до улицы 28-й Армии, Клыкова и проспекта Анацкого. Кроме того, будет начато строительство автодорог по улицам Рельефная, Северная, Шахматная и Витражная.



Всего в этом году в столице появится более 7 км нового дорожного полотна.