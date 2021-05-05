30 мая, 11:20
Сегодня деревья Элисты обработают от ильмового листоеда
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«Очаги вредителей зеленых насаждений уничтожат на аллее Героев и у дома правительства, в парке «Дружба», по улицам Ленина, Клыкова, Кирова и Джангара», - сообщают в столичной администрации.
«Очаги вредителей зеленых насаждений уничтожат на аллее Героев и у дома правительства, в парке «Дружба», по улицам Ленина, Клыкова, Кирова и Джангара», - сообщают в столичной администрации.
В зону обработки включили и еще ряд улиц. Работы проведут в ночь с 30 на 31 мая. Жителям города рекомендуют воздержаться от ночных прогулок.