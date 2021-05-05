Сегодня деревья Элисты обработают от ильмового листоеда

«Очаги вредителей зеленых насаждений уничтожат на аллее Героев и у дома правительства, в парке «Дружба», по улицам Ленина, Клыкова, Кирова и Джангара», - сообщают в столичной администрации.



В зону обработки включили и еще ряд улиц. Работы проведут в ночь с 30 на 31 мая. Жителям города рекомендуют воздержаться от ночных прогулок.