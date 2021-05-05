Архиепископ Юстиниан получил патриаршую грамоту

Церемония награждения состоялась в Москве, в Храме Христа Спасителя, в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Грамоту владыке Юстиниану вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл «во внимание к усердным архипастырским трудам».



Архиепископ Элистинский и Калмыцкий от имени верующих поздравил Патриарха с Днем тезоименитства, поблагодарил за внимание к строительству нового кафедрального храма в Элисте и преподнес в дар калмыцкий перевод «Жития святых равноапостольных Кирилла и Мефодия».