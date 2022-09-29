Республиканская больница имени Жемчуева отметила 120-летний юбилей

С момента основания маленькая улусная больница на 14 коек превратилась в главное медицинское учреждение Калмыкии. Сегодня там работает более 1000 человек.



Ежегодно получают стационарную и консультативную помощь свыше 115 тысяч пациентов, проводится до 7000 операций. На торжественном мероприятии сотрудникам были вручены почётные грамоты, благодарности, знаки отличия и памятные подарки.