В Элисте местный житель осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование своей знакомой

Собранные следственным отделом по городу Элисте следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений.

Следствием и судом установлено, что 24 февраля 2022 года, в утреннее время, подсудимый, находясь в жилой квартире многоквартирного дома, воспользовавшись дружескими отношениями с потерпевшей, имея свое физическое превосходство, посредством которого подавил волю потерпевшей к сопротивлению, совершил в отношении последней насильственный половой акт и иные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил мужчину к лишению свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-служба Следственного Управления Следственного комитета России по Калмыкии.