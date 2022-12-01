По требованию прокуратуры Целинного района орган местного самоуправления проводит мероприятия по обустройству участка дороги

Прокуратура Целинного района по коллективному обращению жителей с.Троицкое провела проверку соблюдения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности.

Установлено, что южная половина дороги по ул. 50 лет Победы с. Троицкое (четная сторона) протяженностью 600 м. имеет грунтовое покрытие со значительными неровностями, что затрудняет движение автотранспорта на данном участке.

В связи с не проведением органом местного самоуправления работ по обустройству вышеуказанного участка дороги прокуратура района обратилась в суд с административным исковым заявлением об обязании муниципалитета провести мероприятия по обустройству щебёночного дорожного покрытия на вышеуказанном участке ул. 50 лет Победы с. Троицкое в течение 8 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Целинным районным судом исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Во исполнение решения суда администрацией Целинного РМО заключен муниципальный контракт со сроком выполнения работ – до 30.06.2023 года.

В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по обустройству грунтового основания дороги, по укладке двух дренажных труб и подготовке основания под щебёночное покрытие. Выполнение работ по указанному контракту продолжается.

Фактическое исполнение решения суда, вынесенного по иску прокуратуры района, находится на постоянном контроле прокуратуры района.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия