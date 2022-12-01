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22 мая, 19:16
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Сегодня стартовало предварительное голосование «Единой России»

Сегодня стартовало предварительное голосование «Единой России»

В ходе предварительного голосования каждый житель Калмыкии может отдать свой голос за понравившихся кандидатов. Победители будут выдвинуты от партии на выборы депутатов Народного Хурала Калмыкии в сентябре. Голосование проходит в электронном виде с верификацией на портале Госуслуги.

Как отметил в своём телеграм-канале Глава региона Бату Хасиков, «благодаря активности наших людей будет сформирован новый состав поистине Народного Хурала, в который войдут ответственные, яркие, деятельные люди. И это станет хорошей стартовой позицией для дальнейшего успешного развития Калмыкии».

Фото: Единая Россия

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