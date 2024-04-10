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12 апреля, 09:41
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В Элисте местному жителю вынесен приговор за совершение убийства и покушение на убийство двоих мужчин

В Элисте местному жителю вынесен приговор за совершение убийства и покушение на убийство двоих мужчин

В ночное время 26 июня прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около своего дома, нанес трем знакомым мужчинам ножевые удары. В результате действий мужчины, один пострадавший погиб на месте происшествия, а преступный умысел на убийство двух других не был доведен до конца, ввиду активного сопротивления и своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи.

На основании вердикта присяжных заседателей судом вынесен обвинительный приговор и подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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