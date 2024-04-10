Парту Героя Эрдни Бураева открыли в Эвдыковской школе Кетченеровского района

В мероприятии приняли участие родственники, педагоги и родные. Осенью 2022 года он был призван в рамках частичной мобилизации и ни секунды не раздумывая встал на защиту Родины. Ефрейтор погиб в бою близи Артемовска, отражая натиск нацистов.

По воспоминаниям тех, кто его знал, Эрдни был настоящим патриотом, верным другом, справедливым, отзывчивым и добродушным человеком.

За мужество, доблесть и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания, Указом Президента Эрдни награждён Орденом Мужества посмертно.