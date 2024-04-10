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12 апреля, 11:34
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Сегодня тюльпаны Маныча попадут в объектив телекамер и станут объектом восхищения путешественников со всей страны

Сегодня тюльпаны Маныча попадут в объектив телекамер и станут объектом восхищения путешественников со всей страны

На одном из участков заповедника «Черные земли», где растут самые крупные и разнообразные по окраске первоцветы, состоится открытие одноимённого экологического маршрута. Экскурсия начнется с водной переправы на остров «Пятисотка».

Затем путешественники преодолеют часть маршрута вдоль тюльпановых полей. Но желающим нужно поторопиться, ведь цветение тюльпана Геснера продолжается всего 9-10 дней и зависит от погоды.

Во время прогулки необходимо быть внимательными к окружающей природе и помнить, что рвать дикорастущие тюльпаны категорически запрещено». За это грозит штраф от 2,5 тысяч до 1 млн руб.

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