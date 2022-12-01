В Элисте майор полиции сбежал после ДТП

Около полуночи 4 марта был замечен на трассе недалеко от Элисты перевёрнутый автомобиль в кювете. На место направили наряд скорой помощи и сотрудников ДПС. Осмотрев искорёженную "Тойоту Камри", оперативники обнаружили в салоне тело пожилой женщины, которое находилось на пассажирском сидении. От полученных травм она скончалась ещё до прибытия скорой помощи.



Водительское сидение было пустым, найти того, кто управлял машиной, инспекторам не удалось. Владельца автомобиля проверили по базе и выяснилось, что "Тойота" принадлежит 34-летнему начальнику отделения исполнения административного законодательства Управления МВД России по г. Элисте, а погибшая 55-летняя пассажирка оказалась матерью полицейского. Сейчас майора полиции разыскивают, чтобы допросить.



По факту ДТП проводится проверка.