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7 марта, 10:01
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6 марта делегация из Калмыкии доставили гуманитарную помощь детям журналистов Донецкой и Луганской Республик

6 марта делегация из Калмыкии доставили гуманитарную помощь детям журналистов Донецкой и Луганской Республик

В Луганске делегацию встречали журналисты Луганской телерадиокомпании и Председатель Союза журналистов Луганской Республики Леонард Вячеславович Свидосков. Коллеги выразили благодарность делегации Калмыкии, Главе Республики Калмыкия Б. С. Хасикову за постоянную помощь и внимание к жителям Луганска.

Детям журналистов ЛНР были переданы специальные подарки "Цаһан Сара"- сладости, фрукты, молоко, масло. Все то, с чем обычно калмыки ходят в гости к близким в этот священный месяц для буддистов России.
Председатель РО "СЖР" в РК Санал Шавалиев дал интервью Луганскому телевидению.

Было заключено Соглашение между двумя журналистскими организациями ЛНР и РК о творческом сотрудничестве.
В этот же день делегация прибыла в Донецк. Состоялись встречи с журналистами Донецкой Республики. Также гуманитарная помощь была передана детям журналистов ДНР. Кроме этого были переданы письма учащихся из Калмыкии для калмыцких воинов, принимающих участие в СВО. Также заключено Соглашение о творческом сотрудничестве между журналистами ДНР и Калмыкии.

По завершении всех встреч Председатель журналистской организации ДНР выступил с обращением к Главе РК Б. Хасикову и жителям Калмыкии с благодарностью за постоянную поддержку и помощь ДНР.

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