6 марта делегация из Калмыкии доставили гуманитарную помощь детям журналистов Донецкой и Луганской Республик

В Луганске делегацию встречали журналисты Луганской телерадиокомпании и Председатель Союза журналистов Луганской Республики Леонард Вячеславович Свидосков. Коллеги выразили благодарность делегации Калмыкии, Главе Республики Калмыкия Б. С. Хасикову за постоянную помощь и внимание к жителям Луганска.



Детям журналистов ЛНР были переданы специальные подарки "Цаһан Сара"- сладости, фрукты, молоко, масло. Все то, с чем обычно калмыки ходят в гости к близким в этот священный месяц для буддистов России.

Председатель РО "СЖР" в РК Санал Шавалиев дал интервью Луганскому телевидению.



Было заключено Соглашение между двумя журналистскими организациями ЛНР и РК о творческом сотрудничестве.

В этот же день делегация прибыла в Донецк. Состоялись встречи с журналистами Донецкой Республики. Также гуманитарная помощь была передана детям журналистов ДНР. Кроме этого были переданы письма учащихся из Калмыкии для калмыцких воинов, принимающих участие в СВО. Также заключено Соглашение о творческом сотрудничестве между журналистами ДНР и Калмыкии.



По завершении всех встреч Председатель журналистской организации ДНР выступил с обращением к Главе РК Б. Хасикову и жителям Калмыкии с благодарностью за постоянную поддержку и помощь ДНР.