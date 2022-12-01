27 марта, 08:49
В Элисте идут работы по благоустройству архитектурных объектов на Аллее Героев
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На сегодняшний день уже выкрашены лавочки, урны и вазоны. Отметим, преобразятся и другие общественные территории столицы. Об этом сообщает официальный телеграмм канал Администрации города. Кроме того, с 30 марта в городе стартуют Дни по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории. Мероприятия будут проходить по четвергам и продлятся до 27 апреля.
На сегодняшний день уже выкрашены лавочки, урны и вазоны. Отметим, преобразятся и другие общественные территории столицы. Об этом сообщает официальный телеграмм канал Администрации города. Кроме того, с 30 марта в городе стартуют Дни по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории. Мероприятия будут проходить по четвергам и продлятся до 27 апреля.
Фото: Администрация города Элиста