В Малодербетовском районе прокуратура добивается ликвидации задолженности по заработной плате перед 42 работниками СПК ПР "Ханата"
Прокуратурой района на постоянной основе анализируются состояние законности в сфере оплаты труда на территории Малодербетовского района.
Посредством проведенного мониторинга установлено, что в СПК ПР "Ханата" нарушаются требования трудового законодательства. Так, за период с января по февраль 2023 года в СПК образовалась задолженность по начисленной заработной плате в сумме 656 тыс. рублей перед 42 работниками.
Прокуратурой района в отношении председателя СПК возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Республики Калмыкия.
Одновременно в адрес СПК внесено представление и в интересах работников в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов.
О результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования будет сообщено дополнительно.