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27 марта, 09:30
Новости

В Малодербетовском районе прокуратура добивается ликвидации задолженности по заработной плате перед 42 работниками СПК ПР "Ханата"

В Малодербетовском районе прокуратура добивается ликвидации задолженности по заработной плате перед 42 работниками СПК ПР "Ханата"

Прокуратурой района на постоянной основе анализируются состояние законности в сфере оплаты труда на территории Малодербетовского района.

Посредством проведенного мониторинга установлено, что в СПК ПР "Ханата" нарушаются требования трудового законодательства. Так, за период с января по февраль 2023 года в СПК образовалась задолженность по начисленной заработной плате в сумме 656 тыс. рублей перед 42 работниками.

Прокуратурой района в отношении председателя СПК возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по Республики Калмыкия.

Одновременно в адрес СПК внесено представление и в интересах работников в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов.
О результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования будет сообщено дополнительно.

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