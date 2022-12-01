Они стоят на страже порядка и интересов граждан

Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации. В преддверии этого дня сотрудники Управления Росгвардии по Калмыкии провели ежегодный мини–турнир по футболу. В состязаниях приняли участие 6 команд.



По итогам состязаний переходящий кубок победителя достался команде подразделений обеспечения. Второе место заняла команда Управления и третье место у сборной Отдела вневедомственной охраны.