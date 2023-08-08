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9 августа, 11:27
Новости

В Элисте идет приемка школ и детских садов к новому учебному году

В Элисте идет приемка школ и детских садов к новому учебному году

Межведомственная комиссия уже обследовала восемь дошкольных учреждений. Все проверенные детские сады получили акты готовности. Во время обследования специалисты оценили состояние пищеблоков, оборудование медицинских кабинетов, организацию учебного и воспитательного процесса.

Добавим, в этом году текущий ремонт провели в 22 школах и 34 детских садах. Приемку образовательных учреждений планируется завершить 11 августа.

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