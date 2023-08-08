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9 августа, 14:33
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Топливно-энергический комплекс Республики раскрыт и освоен ниже своего потенциала

Топливно-энергический комплекс Республики раскрыт и освоен ниже своего потенциала

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, его развитию будут способствовать как значительная сырьевая углеводородная база, представленная нефтью, газом и конденсатом, так и имеющаяся инфраструктура нефтегазодобывающей промышленности.

Отметим, что Калмыкия относится к высокоперспективным регионам для поисков газа и нефти. При этом изученность территории остаётся невысокой. Не так давно к сейсморазведочным работам приступили в Доланско-Эрдниевском участке недр, который находится на территории Яшкульского, Юстинского и Кетченеровского районов.

Как нам стало известно, объем проводимых работ составит 900 погонных километров. После проведения полевого этапа начнется камеральный, где специалисты обработают полученные в полевых условиях данные. На их основании дадут рекомендации по дальнейшим геологоразведочным работам. Завершение первого этапа ожидается до конца августа, второго — к концу следующего года.

Сообщает Правительство республики

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