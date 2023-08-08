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9 августа, 10:25
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Сегодня в Бурятиии ламы Дуйхор дацана начнут возведение песочной мандалы Белой Тары

Сегодня в Бурятиии ламы Дуйхор дацана начнут возведение песочной мандалы Белой Тары

Это одно из трех божеств долголетия в буддийском пантеоне. Считается, что медитация в его в практике устраняет препятствия и помогает бороться со стрессами. А 13 августа состоятся лекции и начитка мантры Белой Тары. Монахи проведут ритуал долгой жизни, затем состоится разбор мандалы и раздача песка верующим. Мероприятие пройдет преддверии 1 международного буддийского форума.

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