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22 апреля, 16:56
Новости

До 25 млн рублей на развитие своего проекта могут получить представители инновационного бизнеса

До 25 млн рублей на развитие своего проекта могут получить представители инновационного бизнеса

Сообщил в своём телеграмм-канале Глава Калмыкии. Соответствующее соглашение подписано с Фондом содействия инновациям.

Бату Хасиков подчеркнул: «Основные направления сотрудничества –это поддержка стартапов, молодых учёных и предпринимателей, которые занимаются научными разработками. Заявки предприятий на получение грантов будет сопровождать региональный центр «Мой бизнес».

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