В Элисте чествовали победителя первенства России по вольной борьбе Данзана Тюрбеева

На встрече спортсмен рассказал о том, каким был путь к успеху, какие перспективы появились теперь у молодого спортсмена. На мероприятии присутствовали профильный министр Константин Батыров, первый тренер победителя.

По признанию спортсмена, Победа– это лишь начало профессионального пути. Амбиции молодого борца простираются далеко вперед, включая участие в Играх Азии, которые станут следующим испытанием через несколько месяцев.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия