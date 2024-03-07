11 марта, 13:41
В Элисте чествовали победителя первенства России по вольной борьбе Данзана Тюрбеева
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На встрече спортсмен рассказал о том, каким был путь к успеху, какие перспективы появились теперь у молодого спортсмена. На мероприятии присутствовали профильный министр Константин Батыров, первый тренер победителя.
По признанию спортсмена, Победа– это лишь начало профессионального пути. Амбиции молодого борца простираются далеко вперед, включая участие в Играх Азии, которые станут следующим испытанием через несколько месяцев.
Фото: Минспорта Республики Калмыкия