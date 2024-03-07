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11 марта, 13:42
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Калмыкия вошла в число регионов с самым высоким уровнем закредитованности населения, уступив лишь лидеру антирейтинга – Туве

Калмыкия вошла в число регионов с самым высоким уровнем закредитованности населения, уступив лишь лидеру антирейтинга – Туве

Сообщают эксперты Центра экономических исследований одного из рейтинговых агентств. Специалисты оценили уровень закредитованности как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты. При этом расчёт производился на основе статистических данных Центробанка и Росстата.

Уровень закредитованности в Калмыкии в начале этого года составляет почти 134 %. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека– около 570 тыс. рублей. При этом за год этот показатель на человека увеличился больше чем на 150 тыс. рублей.

Отметим, средний уровень закредитованности вырос и по стране и составил около 60%. Меньше всего банкам должны жители Ингушетии и Крыма.

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