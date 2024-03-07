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11 марта, 13:39
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Президентская программа «Время героев» - в действии

Президентская программа «Время героев» - в действии

Ветераны СВО, пожелавшие пройти обучение, уже подают заявки в академию РАНХиГС. Только в первый день марта число заявителей по всей стране превысило более 25 тысяч, в их числе и представители степного региона. Рассказал в интервью Вестям депутат Народного хурала, руководитель филиала Центра военно- патриотической подготовки молодежи «Воин», ветеран СВО Чимид Джангаев. Среди них и несколько сотрудников Центра и он сам.

По словам Джангаева, участники СВО уже доказали свою преданность Родине, а потому могут достойно проявить себя на руководящих позициях.

О тех, кто принимает решение пройти обучение и использовать опыт и знания во имя процветания Отчизны и народа, - расскажем подробно в вечернем выпуске Вестей.

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