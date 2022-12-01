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19 января, 08:54
Новости

В Элисте 21 и 22 января на базе «Ойрат-Арены» пройдет межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти тренера республиканской спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Уралан» Петра Котовщикова

В Элисте 21 и 22 января на базе «Ойрат-Арены» пройдет межрегиональный турнир по мини-футболу, посвященный памяти тренера республиканской спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Уралан» Петра Котовщикова

Участие примут команды 2012 года рождения из Элисты, Ставропольского края, Астраханской и Ростовской областей.

Инициаторами выступили воспитанники Петра Котовщикова – команды «Уралан»-82 и «Уралан»-87, а также коллектив учреждения.

Фото: «Ойрат-арена».

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