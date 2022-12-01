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19 января, 09:11
Новости

Калмыкия вышла в лидеры по доле новых бизнесов относительно ликвидированных

Калмыкия вышла в лидеры по доле новых бизнесов относительно ликвидированных

В их число также вошли Тыва и Карачаево-Черкесия. В прошлом году число ликвидированных компаний в России снизилось на четверть — до чуть более 280 тысяч.

Уровень «смертности» бизнеса опустился до минимального за семь лет. При этом перевес в сторону ликвидаций сохраняется: открытия обошли закрытия только в 19 регионах.

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