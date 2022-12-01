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19 января, 08:40
Новости

Калмгосуниверситет объявил о создании фонда целевого капитала

Калмгосуниверситет объявил о создании фонда целевого капитала

Эндаумент-фонды формируют за счет пожертвований, которые передают в доверительное управление для получения дохода. Эти средства пойдут на финансирование приоритетных направлений развития вуза.

Пресс-служба КалмГУ сообщает, что фонд будет работать по уставу, утвержденному ученым советом университета. В настоящее время стоит задача сформировать целевой капитал и передать его в ведение управляющей компании.

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