Калмгосуниверситет объявил о создании фонда целевого капитала

Эндаумент-фонды формируют за счет пожертвований, которые передают в доверительное управление для получения дохода. Эти средства пойдут на финансирование приоритетных направлений развития вуза.



Пресс-служба КалмГУ сообщает, что фонд будет работать по уставу, утвержденному ученым советом университета. В настоящее время стоит задача сформировать целевой капитал и передать его в ведение управляющей компании.