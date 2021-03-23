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9 апреля, 19:22
НовостиКультура

В эфире «Радио России. Калмыкия» интервью с главой Целинного РМО Эрдни Опиевым

В эфире «Радио России. Калмыкия» интервью с главой Целинного РМО Эрдни Опиевым

Завтра  в 13 часов 15 минут на канале «Радио России. Калмыкия» выйдет в эфир передача «Актуальное интервью» с участием главы Целинного РМО Эрдни Опиева.

Ответственность у человека, возглавляющего район,  - немалая. Сегодня представители органов местного самоуправления, прежде всего, менеджеры, и, чаще всего, антикризисные. Можно только представить, какая ответственность лежит сейчас на человеке, который руководит районом в то время, когда на кону – здоровье людей! Ведь необходимо также решать и другие насущные проблемы. Об этом и будет разговор с главой Целинного РМО завтра на частоте 102’ 7 FM.

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