В эфире «Радио России. Калмыкия» интервью с главой Целинного РМО Эрдни Опиевым

Завтра в 13 часов 15 минут на канале «Радио России. Калмыкия» выйдет в эфир передача «Актуальное интервью» с участием г лавы Целинного РМО Эрдни Опиева.

Ответственность у человека, возглавляющего район, - немалая. Сегодня представители органов местного самоуправления, прежде всего, менеджеры, и, чаще всего, антикризисные. Можно только представить, какая ответственность лежит сейчас на человеке, который руководит районом в то время, когда на кону – здоровье людей! Ведь необходимо также решать и другие насущные проблемы. Об этом и будет разговор с главой Целинного РМО завтра на частоте 102’ 7 FM.