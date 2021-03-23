Стартовала самая масштабная акция по проверке знаний в сфере интернет-технологий - Всероссийский Цифровой Диктант

В каждом образовательном учреждении сотни учащихся проверяют свою грамотность и знания. Ежегодно более 500 учащихся с 7 по 11 классы Элистинской классической гимназии участвуют в цифровом диктанте. По данным профильного ведомства, учащиеся начальных и средних классов показывают самый высокий уровень грамотности. В этот раз организаторы разработали специальные тесты для пользователей всех возрастов.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, об искусственном интеллекте.

Присоединиться к диктанту могут даже дети от семи лет. Напомним, с каждым годом цифровая грамотность становится все более востребованной. Впервые диктант провели в 2019 году. Тогда его участниками стали 40 тысяч человек. А уже в 2020 году их число выросло более, чем в 8 раз.

Акция проходит в онлайн-формате. Она продлится до 24 апреля. Работа над ошибками станет доступна на следующий день.