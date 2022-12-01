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7 марта, 12:05
Новости

В двух районах Калмыкии начались работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

В двух районах Калмыкии начались работы по благоустройству общественных территорий в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"

Об этом сообщает пресс–служба правительства республики. В Сарпинском уже меняют внешний облик парка в селе Обильное и поселке Шарнут, в Садовом – площадь имени Ленина. Обновленные территории местные жители смогут оценить уже в сентябре этого года. А в Приютненском районе облагораживают спортивный парк. Сдача объекта планируется к концу апреля.

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