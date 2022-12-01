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7 марта, 12:23
Новости

Элистинцы выбрали 3 общественные территории для благоустройства в 2024 году

Элистинцы выбрали 3 общественные территории для благоустройства в 2024 году

По итогам предварительного голосования лидерами стали: сквер и площадь у Культурного центра "Родина", а также сквер в поселке Аршан по улице Мира. Голосование за один из трех предложенных вариантов будет проходить с 15 апреля до конца мая.

Фото: gorod-elista.ru

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