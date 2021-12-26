В двух поселках Юстинского района началось строительство межпоселкового газопровода

Об этом сообщила пресс-служба Главы региона. Работы на объектах должны быть завершены до конца года в рамках программы газификации. Длина газопровода от точки врезки до поселка Октябрьского - 10,5 км и далее до Белоозерного еще почти 18,5 километров. Таким образом, общая протяженность составит почти 29 км.

По окончании строительства появится возможность провести голубое топливо к 70 домовладениям.

«В 2020 году между правительством Калмыкии и ПАО «Газпром» подписана программа по развитию газоснабжения и газификации республики до 2025 года. За этот период будут газифицированы 35 населенных пунктов, тем самым, уровень сетевой газификации достигнет ста процентов» - поделился Бату Хасиков.

Как рассказал глава Юстинского района Геннадий Очиров, внутрипоселковые сети в Октябрьском и Белозерном уже готовы. Жители, а их около 200 человек ждут только, когда подведут голубое топливо.